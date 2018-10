Chi è Jimmie Akesson, papabile guida dei sovranisti in Ue

LE PEN? TROPPO DIVISIVA

Alle elezioni del 9 settembre in Svezia, ha ottenuto un 17,6% dei voti così pesante da mettere in stallo la formazione del nuovo governo. Il momentum, per usare un termine mutuato dagli Usa, è dalla sua parte e per Salvini e Le Pen ci sono almeno due motivi per candidarlo: avere un uomo copertina meno divisivo di quanto lo siano loro e portare nel loro schieramento i futuri deputati europei di Democratici Svedesi. Il leader della Lega otterrebbe così anche il risultato di “rubare” parlamentari al gruppo Efdd, di cui fa parte il Movimento 5 Stelle. Secondo La Stampa, la ricerca dell'uomo da contrapporre a popolari e socialisti sarebbe iniziata da tempo e Salvini ne avrebbe discusso anche con il premier ungherese Viktor Orban durante la sua visita a Milano. La guida difficilmente sarà Le Pen, mentre Salvini vuole rimanere in Italia per portare a termine l’esperienza del governo giallo-verde. «Il nostro candidato sarà la bestia nera dei partiti storici, del Ppe e dei Socialisti», ha spiegato il leader del Carroccio al termine di un pranzo con la Le Pen l'8 ottobre a Roma.

IL FRONTE CERCA LEADER

A due passi dal celebre palazzone rosso, sede storica del vecchio Pci, i due si sono trovati nella sede dell'Ugl alle Botteghe Oscure per sancire il loro patto sovranista, in grado di durare «trent'anni». Tuttavia non è ancora chiaro quali saranno concretamente le prossime tappe per arrivare a questo risultato: Salvini ha messo le mani avanti, osservando che l'appuntamento romano con la leader francese «non è un incontro elettorale». Ma si è lasciato sfuggire che il Fronte punta ad avere «candidati comuni nei ruoli più delicati» in Europa, leggasi proprio il candidato presidente della Commissione. Un distinguo fondamentale in vista del voto di maggio, dove non ci saranno liste comuni in ogni Paese. E un messaggio di apertura rivolto soprattutto a Orban, tuttora aderente al gruppo dei popolari europei.