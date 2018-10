Haley si è dimessa da ambasciatrice Usa all'Onu

L'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu Nikki Haley si è dimessa. La notizia, anticipata dal sito Axios nel pomeriggio del 9 ottobre, è stata confermata dal presidente Donald Trump. Non appena è trapelata l'indiscrezione, rimbalzando sui siti nazionali e non, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders s'è affrettata a rendere noto su Twitter che Trump e Haley avevano programmato un incontro nello Studio Ovale, iniziato alle 10.30 locali (le 16.30 in Italia). A stretto giro, lo stesso presidente ha postato sul social network un enigmatico «Grande annuncio con la mia amica Nikki Haley nello Studio Ovale alle 10.30». Venti minuti più tardi, The Donald ha confermato di avere accettato le dimissioni, come anticipato da Axios, e ha spiegato che Haley «lascerà alla fine dell'anno». L'ambasciatrice, il cui successore verrà nominato in due-tre settimane, ha detto che non correrà per la Casa Bianca nel 2020 e che farà campagna per Trump.