Putin sta aiutando l'Italia a vincere la partita in Libia

Naturalmente, prima di bussare alla porta russa, il nuovo governo ha dovuto assicurarsi anche il sostegno americano, e sembra esserci riuscito. «A livello diplomatico c'è un canale di comunicazioni privilegiato tra Stati Uniti e Italia sulla questione libica e più in generale del Mediterraneo», spiega Varvelli. «Conte e Trump hanno stabilito una relazione, e questa può essere positiva, anche e soprattutto per il presidente Usa, che cerca e deve avere un alleato in Europa. Tanto meglio se l'alleato è euroscettico. Non sono solo cortesie di facciata».

PALERMO COME PUNTO DI PARTENZA

Per l'investitura a guida del processo politico libico, Roma vuole Washington e Mosca saldamente al proprio fianco alla conferenza di Palermo. L'obiettivo sarà favorire il dialogo tra le parti, con tutto il sostegno internazionale possibile, ma rispettando l'autonomia dei libici. In questo senso, a Palermo non si sceglierà una data per le elezioni, tanto più per la precarietà della sicurezza e del quadro politico-istituzionale. Per un mese, gli scontri tra le milizie pro o contro il governo legittimato dall'Onu di al Serraj a Tripoli hanno provocato oltre 100 morti e centinaia di feriti. In questo quadro, sarà già un successo se alla conferenza di Palermo tutte le parti concorderanno di non spararsi più addosso. «A differenza del summit tenuto da Macron all'Eliseo a maggio, in cui si è cercato di vendere una pace che non aveva basi», conclude Varvelli, «quello di Palermo sarà un punto di partenza, non un punto di arrivo, da cui può partire una road map nuova. Se si stabilissero i passi da fare, allora si potrebbe ottenere qualche risultato in futuro».