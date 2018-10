Cosa c'è dietro le dimissioni dell'ambasciatrice Usa Nikki Haley

Nuovo scossone per la presidenza Trump? Il 9 ottobre, la rappresentante statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha rassegnato le dimissioni. Al momento, motivazioni certe non ce ne sono, eccezion fatta per generiche affermazioni sulla volontà di prendere una pausa dalla vita politica e istituzionale. Tuttavia, sembra che la decisione sia stata presa di comune accordo con i vertici della Casa Bianca, viste le parole di stima espresse dal presidente americano, Donald Trump, nei confronti dell’ambasciatrice dimissionaria. «Ha fatto un fantastico lavoro e abbiamo fatto un lavoro fantastico insieme», ha commentato il Commander in chief. Inoltre, sembrerebbe che Trump sapesse di questa scelta già da sei mesi. Non si tratterebbe quindi di un fulmine a ciel sereno. Eppure, nonostante le rassicurazioni ufficiali, circolano non poche speculazioni, alimentate da fattori rilevanti. Innanzitutto, la tempistica.

I VANTAGGI DI UNA SCONFITTA REPUBBLICANA

Sarà un caso, ma il passo indietro di Haley avviene a un mese esatto dalle elezioni di metà mandato che si terranno il prossimo 6 novembre. Detta così, la cosa non sembra avere grande importanza. Ma non bisogna dimenticare che, storicamente, l’ormai ex ambasciatrice nutre ambizioni di carattere presidenziale. In questo senso, sono molti i repubblicani che attendono l’esito delle elezioni. Nel caso l’Elefantino conseguisse un cattivo risultato, è altamente probabile che alcuni esponenti del partito contestino a Trump la nomination repubblicana del 2020. Un fatto già verificatosi in passato: nel 1976, per esempio, l’allora presidente uscente Gerald Ford venne sfidato da Ronald Reagan in sede di primarie. In un simile contesto, è quindi possibile che Haley figuri tra i nomi di chi sta scalpitando in seno all’Elefantino. E che, proprio per questo, sotto sotto si auguri una débâcle repubblicana il prossimo novembre. Lei ovviamente da mesi smentisce la volontà di candidarsi alle Presidenziali del 2020. E l'ha fatto anche il 9 ottobre. Ma il suo iperattivismo politico e la sua capillare presenza sui social network alimentano il sospetto che possa avere altri piani.