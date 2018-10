Le cose da sapere sul caso del giornalista Khashoggi

2. LE INDAGINI: FONTI PARLANO DI OSTRUZIONISMO SAUDITA

Sul terreno procede l'indagine della polizia turca. L'ambasciatore saudita è stato convocato al ministro degli Esteri per chiedere «piena collaborazione», a partire dall'apertura delle porte del consolato agli inquirenti. Un'ispezione d'obbligo, ma che difficilmente permetterà di fugare i dubbi. Eventuali tracce sarebbero già sparite con la fuga lampo dei 15 agenti sauditi. Secondo fonti citate da Middle East Eye, inoltre, l'Arabia Saudita sta ostacolando le indagini della polizia turca, ritardando i permessi per l'ispezione del suo consolato. L'ostruzionismo sarebbe una reazione alle accuse di Ankara agli 007 sauditi, definiti sui media come uno «squadrone della morte».

3. I SOSPETTI: «UCCISO A CAUSA DELLE SUE DENUNCE»

Da tempo, le denunce del giornalista di arresti e limitazioni dei diritti civili da parte delle autorità saudite avevano trovato spazio anche in editoriali sul Washington Post. E, secondo i suoi sostenitori, è per questo che il 59 enne reporter sarebbe stato arrestato una volta messo piede nella sede diplomatica a Istanbul, dove si era recato per richiedere alcuni documenti per sposarsi.

4. IL PROFILO: GIORNALISTA DALLE AMICIZIE POTENTI

Khashoggi è un giornalista di grande esperienza, con un passato anche discusso. Tra gli anni Ottanta e Novanta, viaggiò a lungo con Osama bin Laden, intervistandolo più volte e - secondo alcune ricostruzioni - mediando anche con la famiglia regnante saudita per un ritorno in patria del leader di al Qaeda. Secondo alcuni osservatori, Khashoggi pagherebbe anche la sua vicinanza a un miliardario saudita, il principe Alwaleed bin Talal, che nel 2015 ne avrebbe finanziato il progetto di un canale satellitare in Bahrein, rimasto in onda per meno di un giorno. Lo stesso magnate era stato lo scorso anno tra quelli trattenuti da Mohammed bin Salman all'hotel Ritz Carlton

5. LA QUESTIONE DIPLOMATICA: TENSIONE RIAD-ANKARA

La vicenda è diventata un grattacapo diplomatico per la Turchia, che negli ultimi mesi si è trovata su sponde opposte con l'Arabia Saudita su diversi dossier, a partire dalla crisi del Qatar e dai rapporti con l'Iran. Dopo la denuncia, la polizia turca si è recata sul posto per controllare le riprese delle telecamere di sorveglianza. Ma al momento non c'è alcuna certezza sull'esito delle indagini. La vicenda viene seguita da vicino anche dal Dipartimento di Stato americano e il vicepresidente Mike Pence si è detto disponibile a inviare un team dell'Fbi se richiesto. Il presidente Recep Tayyip Erdogan si trova a un bivio: accusare apertamente l'Arabia Saudita di un'efferata esecuzione extragiudiziale, sancendo la definitiva spaccatura dopo le evidenti divaricazioni dei rispettivi interessi nella regione, oppure chiudere un occhio, per non rompere con l'alleato numero uno di Trump in Medio Oriente, proprio mentre la Turchia cerca affannosamente di ricucire lo strappo con gli Usa che sta rischiando di affondare la sua barcollante economia?