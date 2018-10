Arabia Saudita e Turchia ai ferri corti per Khashoggi

KHASHOGGI QUASI IL SOLO A ESPORSI

È interessante che in Turchia anche l'opposizione laica del Chp sia schierata con Erdogan su questo caso. Ancor più significativa, con il senno di poi, è la descrizione di Khashoggi nell'introduzione di una sua intervista rilasciata alla Süddeutsche Zeitung nel luglio 2018: «Un interlocutore prezioso», rimarcava il quotidiano tedesco, «visto che molti suoi colleghi ormai e quasi mai nessun collaboratore del governo saudita si fida più a parlare con giornalisti occidentali e nessuno di loro ormai si faccia citare». Il 59enne ex caporedattore, anche se più volte rimosso dagli incarichi già prima della reggenza di MbS per le sue critiche all'establishment religioso e conservatore, figurava come consigliere del principe saudita ed ex capo dell'intelligence Turki bin Faisal. Oltre che ripetute interviste al capo di al Qaeda Osama bin Laden, vantava il prezioso accesso alla famiglia reale saudita. Almeno fino all'inasprirsi della repressione da parte del rampante figlio del re Salman: da un anno Khashoggi aveva riparato negli Stati Uniti, come diverse voci dissidenti nei confronti di MbS.

LE CRITICHE A MBS SULL'ECONOMIA

Nei 45 minuti di conversazione con la testata tedesca, il giornalista saudita riconosce all'irruento erede al trono i meriti nel cercare di sganciare l'economia del regno dal petrolio e di aver spinto i connazionali, soprattutto le donne, a lavorare: «Dappertutto ora le donne lavorano nei supermercati», racconta, «ristrutturare la società saudita potrebbe essere l'eredità storica di MbS». Ma Khashoggi rimarcava anche la mancanza di sostanza del piano di rilancio del Paese Vision 2030, la difficoltà da parte di MbS di rimpiazzare subito la classe dirigente arrestata nei blitz del 2017 e il fatto che all'arretrata narrativa religiosa venga sostituita una «problematica» narrativa nazionalista. Il giornalista scomparso invitava il re in pectore a mettere piede anche nelle periferie di Riad e di Jeddah, anziché «limitarsi ad aprire i cinema e i teatri per l'èlite saudita occidentalizzata», fondando seriamente «un'etica del lavoro», in modo da spingere, con «un'opera di ingegneria sociale», la maggioranza della popolazione saudita a lavorare.