Inondazione a Maiorca: ci sono vittime

Molti hanno passato la notte nel centro sportivo di Manacor. Per ospitare gli sfollati anche il campione di tennis Rafael Nadal, nato sull'isola, ha messo a disposizione il suo Rafa Nadal Sports Centre e la Rafa Nadal Academy. Iniziano a circolare le storie delle vittime. Tra loro c'erano anche dei turisti in vacanza nell'isola: una donna olandese e una coppia di turisti britannici. Questi ultimi sarebbero annegati in un taxi. Sembrano fragili anche le speranze di ritrovare vivo il bambino che ancora manca all'appello. Era con sua madre e sua sorella in macchina quando sono stati sorpresi dal diluvio. La donna, prima di morire, è riuscita a mettere in salvo l'altra figlia ma non ha avuto il tempo di fare altrettanto con il piccolo. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è volato sull'isola e ha annunciato lo stato d'emergenza per la località di Sant Llorenc. L'area, ha detto, «può contare sul sostegno del governo per tornare alla normalità il prima possibile». Anche l'Ue è intervenuta con il commissario per gli aiuti umanitari Christos Stylianides, che si è detto pronto a fornire tutta l'assistenza supplementare necessaria alla Spagna.