1. ORIGINI DELL'OKTOBERFEST: LA FESTA PER UN MATRIMONIO

No, l’Oktoberfest non nasce come festa alcolica. Era il 1810 quando il principe ereditario bavarese Ludwig prese in sposa la principessa di Sassonia Therese Von Sachsen-Hildburghausen. I festeggiamenti furono pubblici e coinvolsero tutta la popolazione di Monaco per cinque giorni. Con il tempo, l’anniversario di nozze dei due principi divenne un’occasione per i bavaresi di riunirsi e festeggiare con salsicce, musica e alcol.