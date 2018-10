Le cinque promesse che Donald Trump ha mantenuto

L’inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha fatto numerose promesse durante le elezioni presidenziali del 2016, vinte contro Hillary Clinton. Alcune si sono rivelate un fiasco totale, come la riforma sanitaria per rimpiazzare l’Obamacare o la fantomatica costruzione del muro ai confini con il Messico. Altre, per quanto discusse e discutibili, sono state mantenute, come riassume un editoriale del Washington Post. Ecco quali.