Allarme mercati di JpMorgan: «Situazione geopolitica esplosiva»

Per Dimon l'aumento dei tassi di interesse e le crescenti tensioni geopolitiche - non solo la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, ma anche le tensioni in Europa e in America Latina, compresi gli sviluppi in Italia - potrebbero «far deragliare» l'economia americana. «La crescita è ancora molto forte», ha spiegato, «e questo porta a salari più alti, creazione di posti di lavoro, spese per investimenti, più credito ai consumatori. Una situazione generalizzata che non cambierà immediatamente». «Ma», ha aggiunto il numero uno di JPMorgan Chase, «ci sono altri fattori che vanno presi in considerazione. Se i tassi vanno su perché c'è inflazione questo non è un vantaggio, ma una cosa negativa. Così come non lo sono le questioni geopolitiche che stanno divampando dappertutto». «È una lunga lista, e nessuno dovrebbe sorprendersi se poi succede qualcosa lungo la strada», ha concluso.