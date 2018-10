Gli effetti del caso Khashoggi sui rapporti tra Usa e Arabia Saudita

Non sarà Donald Trump a tagliare i ponti con Mohammed bin Salman. Il presidente statunitense ha chiarito che la sparizione - e il presunto omicidio - del giornalista saudita residente negli Usa Jamal Khashoggi, attribuita da più parti all'apparato di potere che tira le fila del Regno, non è condizione sufficiente per compromettere i rapporti «eccellenti» tra Washington e Riad. A guastarli, tuttavia, potrebbero contribuire le pressioni esercitate, con crescente intensità, dal Congresso statunitense. Anche alla luce delle ormai imminenti elezioni di metà mandato, le cosiddette midterm, in programma il 6 novembre prossimo e suscettibili di terremotare gli equilibri politici interni al Campidoglio a svantaggio di Trump e, di riflesso, del rapporto tra Usa e Arabia Saudita.

ARMAMENTI E LOTTA ALL'IRAN: PER TRUMP RIAD NON SI TOCCA

Per il presidente americano, l'alleanza con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è il perno attorno a cui ruota la politica mediorientale degli Stati Uniti, e l'Arabia Saudita un attore cruciale nel disegno volto a inasprire l'isolamento dell'Iran. Non sarà la sparizione di un giornalista inviso a Casa Saud a intaccare le dinamiche geopolitiche dell'amministrazione Trump, anche considerati i miliardi di dollari che corrono sull'asse Riad-Washington: 110, per la precisione, quelli al centro dell'accordo - annunciato l'anno scorso - per la fornitura di armi statunitensi all'Arabia. Scoppiato il caso Khashoggi, si sono moltiplicati gli appelli rivolti dal Congresso a Trump affinché cessi di vendere armamenti a un Paese accusato di violare i diritti umani, in Yemen in primis. «Credo che questo ci danneggerebbe», ha tagliato corto Trump l'11 ottobre. «Abbiamo posti di lavoro. Abbiamo un Paese che economicamente sta andando come mai prima d'ora. Parte di questo è dovuto a ciò che stiamo facendo con i nostri sistemi di difesa: tutti li vogliono. E, francamente, penso che [interrompere la vendita di armi all'Arabia Saudita] sarebbe una pillola molto dura da inghiottire».