Erdogan cede a Trump e libera il pastore Brunson: la lira vola

A salvargli la faccia in patria è la condanna in primo grado per Brunson a 3 anni, 1 mese e 15 giorni per "associazione terroristica". Una pena che non dovrà scontare ora - dopo 21 mesi in carcere e quasi 3 ai domiciliari - e che probabilmente non sconterà mai. Dopo più di 20 anni vissuti in Turchia, il pastore della piccola congregazione della Chiesa della Resurrezione di Smirne difficilmente rimetterà piede nel Paese. La sua condanna è arrivata per un presunto appoggio fornito a militanti del Pkk curdo da inviare in Siria e alla stessa rete di Gulen, anche se oggi alcuni testimoni chiave della procura hanno clamorosamente ritrattato le loro testimonianze precedenti.

SI ALLENTA LA TENSIONE TRA USA E TURCHIA

«Amo Gesù, amo la Turchia, sono innocente», ha ribadito lui ancora una volta in aula. Ankara parla di una prova del suo "Stato di diritto", ma questa decisione annunciata dà fiato alle denunce di una giustizia sempre più politicizzata. Adesso, è destinata ad allentarsi la tensione tra Erdogan e Trump su diversi dossier in stallo, dall'appoggio americano ai curdi in Siria - che Ankara considera terroristi - alla vendita degli F-35 americani.