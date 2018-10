Le persecuzioni cristiane in Corea del Nord

LA REPRESSIONE DELLA "DINASTIA" KIM

Anche il fondatore della “dinastia” comunista al potere a Pyongyang, Kim Il-sung, aveva una formazione e persino un retroterra familiare cristiani. Suo padre era insegnate di religione in una scuola protestante, il nonno materno era addirittura pastore e i suoi genitori lo portavano regolarmente alle celebrazioni religiose. In altre parole il tiranno che spazzò via ogni culto religioso nel suo Paese - tranne quello nei confronti di se stesso e della sua famiglia – non solo frequentava la chiesa, ma era persino un organista. Quando Kim Il-sung salì al potere in Corea del Nord, mise nel mirino tutte le fedi religiose in quanto controrivoluzionarie, condannandole alla più brutale repressione. Proseguita senza tentennamenti e in un crescendo di violenze e orrori dai suoi successori, il figlio Kim Jong-il e l'attuale dittatore, il nipote Kim Jong-un.

L'APERTURA DI FACCIATA ALLA FINE DEGLI ANNI 80

Quasi tutti cristiani nel Paese cercarono di fuggire al Sud. Quelli che non ci riuscirono vennero uccisi, imprigionati o ricollocati con la forza nelle zone più povere della Corea del Nord. Quando, alla fine della guerra di Corea, Kim Il-sung consolidò il suo potere, mise al bando ogni forma di religione. Nel 1960 i luoghi di culto erano pari allo zero assoluto. E tale situazione restò invariata fino al 1988 quando, sotto una forte pressione internazionale, il regime dispotico della famiglia Kim permise l'apertura di una chiesa protestante a Pyongyang, frequentata da pochissime e selezionate persone. Ma si trattava solo di una farsa. Oggi nella capitale nordcoreana operano ufficialmente quattro luoghi di culto cristiani – due protestanti, uno cattolico e uno russo-ortodosso – ma solo come specchietti per le allodole da esibire ai rari visitatori stranieri. Non esistono infatti preti in Corea del Nord, né vengono celebrate messe.