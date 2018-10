In Germania la volata dei Verdi non dà un governo alla Baviera

LA VOLATA DEI VERDI, IL NUOVO PARTITO RIFUGIO

Dalle intenzioni di voto, l'estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD) sembra aver perso molto appeal come valvola di sfogo per i delusi dalla politica. Tra l'elettorato del Land, la cordata di islamofobi e revisionisti è inchiodata al 10-12%, più o meno come alle Legislative di un anno fa: un exploit allora preoccupante, e tuttavia dopo mesi trascorsi dalla Csu e da AfD a rincorrersi sulle politiche anti-migranti, anche l'ultima rilevazione dello Spiegel Online fotografa i Verdi schizzati al 18%, dal 9% in Baviera per il voto nazionale del 24 settembre 2017. Il nuovo partito-rifugio sono loro: gli ecologisti si apprestano a brindare un traguardo storico: ancora in primavera, non superavano il 12% e la Csu si confermava tra il 40% e il 44%, percentuale che anche alle Regionali del 2013 le garantì l'ennesimo governo a maggioranza assoluta. Poi dall'estate il trend è cambiato, inesorabile e costante, verso il tonfo secco al 33% dei cristiano-sociali in autunno.

CSU LOGORATA DA ERRORI STRATEGICI E LITI

L'estrema destra non sfonda, viceversa gli elettori stanchi dei partiti tradizionali – inclusi i socialdemocratici (Spd), in caduta libera all'11% anche in Baviera – si riversano sui Verdi, attratti dalla personalità di Schulze. Finalmente una candidata brillante, che non è indaffarata a scaricare gli errori sugli altri e non perde mesi a litigare nel partito. Forse è proprio la litigiosità interna alla Csu e lo scaricabarile ormai feroce degli errori strategici tra il leader ed ex governatore del Land Horst Seehofer, ora discusso ministro dell'Interno, e il suo delfino e successore Markus Söder, a cozzare con la mentalità dell'uomo qualunque tedesco. Chi si accapiglia non amministra seriamente, sembrano avere in testa i bavaresi. Mentre Söder rinfaccia alla Grande coalizione di Seehofer il drastico calo di consensi della Csu e Seehofer gli fa eco «di non essersi immischiato negli ultimi mesi, né nel governo né campagna elettorale bavarese».