Perché il consenso di Vladimir Putin è in calo

«I problemi di fondo sono l’inflazione, la riduzione del potere di acquisto delle famiglie e il fastidio per la prevalenza della politica estera sui problemi da risolvere in casa», dice a L43 Lev Gudkov, direttore di Levada. L’annuncio dell’aumento dell’età pensionabile, che ha provocato proteste di piazza in tutto il Paese è stato «solo un acceleratore». La collaudata tecnica di Putin, intervenuto per limitare i cambiamenti previsti dalla riforma “cattiva” voluta da altri, stavolta è servita a poco: «Non ha certo ristabilito la credibilità, perché tre quarti della popolazione si aspettava che il presidente la cancellasse del tutto, la riforma delle pensioni. E ci sonO rimasti male, quando non lo ha fatto». D’altra parte, l’impegno degli spin doctor del Cremlino per far apparire che la responsabilità di provvedimenti impopolari non sia mai di Putin ma di altri - il primo ministro Dmitry Medvedev, il partito di governo, o di qualche “liberale” che rema contro - è sempre più spesso fallimentare, nota un altro sociologo di Levada, Denis Volkov. «Dal suo ritorno alla presidenza nel 2012 spiega, «numerosi sondaggi hanno indicato come Putin sia ritenuto responsabile non solo per le cose buone, come avveniva prima, ma anche per le cose cattive». Il potere logora chi ce l’ha.

I PIÙ DISILLUSI RISULTANO I GIOVANI

Le promesse fatte in campagna elettorale avevano creato aspettative di salari e pensioni più alti, ma ad aumentare sono stati solo gli stipendi dei dipendenti pubblici. Un’operazione di “fidelizzazione” che non è piaciuta agli altri lavoratori, registra la ricerca di Levada. Dalla scorsa primavera i timori dei russi per la loro situazione materiale si sono moltiplicati. La paura di perdere il posto di lavoro non è mai stata così forte da 10 anni a questa parte. Si vorrebbe una maggiore attenzione ai problemi interni. Si è stanchi della politica estera del Cremlino. La Russia è tornata una grande potenza grazie a Putin, e questo è apprezzato. Ma prevale la delusione per l’isolamento internazionale, per il conflitto irrisolto con l’Occidente, e per il fatto che il Paese continua ad “aiutare gli altri” a spese dei suoi cittadini. Gli “altri” sono il regime siriano, i separatisti del Donbass e la Crimea. I più disillusi, e i più ostili al presidente, risultano essere i giovani.