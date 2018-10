Come la Siria di Assad sta riallacciando le relazioni con il mondo

Dopo aver di fatto vinto la guerra civile siriana, il presidente Bashar al Assad cerca di riaprire il Paese al resto del mondo per una ricostruzione che potrebbe costare dai 250 ai 400 miliardi di dollari. E la comunità internazionale sembra essersi ormai rassegnata (anche se non ufficialmente) alla permanenza al potere del dittatore. Quasi otto anni di conflitto, almeno 350 mila morti, milioni di sfollati e pesanti accuse reciproche non sono facili da lasciare alle spalle, ma ora che le speranze di vedere la caduta di Assad sono sfumate, i suoi avversari regionali e occidentali stanno cercando di capire come tornare a convivere con lui. Un “rientro in società” pieno di ostacoli, ma facilitato dal presidente di turno degli Stati Uniti: Donald Trump. Il tycoon non ha mai mostrato remore di tipo morale per i crimini dei vari regimi mondiali (a differenza del suo predecessore) e soprattutto si è sempre detto contrario a qualsiasi tipo di regime change. Se qualcuno si impunterà sull'idea di detronizzare Assad, quello non sarà certo Trump.

SEGNALI DI APERTURA IN MEDIO ORIENTE

Il tentativo di riallacciare i rapporti da parte della Siria è già visibile da alcuni segnali. Il 15 ottobre sono stati riaperti due valichi di frontiera con la Giordania e con Israele. In entrambi i casi, i passaggi erano stati chiusi negli anni scorsi a seguito della guerra in corso. Sia l'area al confine con la Giordania che quella a ridosso del Golan erano state conquistate da miliziani anti-regime. Solo negli ultimi mesi le forze governative, col sostegno di Russia e Iran, hanno ripreso il controllo delle zone frontaliere. Il valico che collega Damasco e Amman è uno dei principali corridoi del commercio di tutto il Medio Oriente. Le merci libanesi, per esempio, giungono in Arabia Saudita, via terra passando per la Siria e la Giordania. E anche altri prodotti commerciali tra i diversi Paesi della regione passano di qui.