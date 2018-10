Cosa c'è dietro la scissione nella Chiesa ortodossa

LAVROV ACCUSA WASHINGTON, POROSHENKO ESULTA

Lo scontro oltre che canonico è apertamente politico. Per il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, la decisione del patriarca di Costantinopoli non è altro che una «provocazione organizzata col sostegno di Washington», mentre il presidente ucraino Petro Poroshenko ha definito la decisione come «la fine dell'illusione imperialista» di Mosca e potrebbe ora sfruttare la 'vittoria' per le Presidenziali di marzo. Sia Poroshenko che il parlamento ucraino, la Rada, lo scorso aprile avevano chiesto a Bartolomeo di concedere il tomos e creare una Chiesa ortodossa indipendente ucraina, richiesta peraltro sostenuta anche dai rappresentanti di organizzazioni scismatiche, in particolare il patriarcato di Kiev e la Chiesa ortodossa autocefala ucraina. Ai leader di queste due chiese (che ora dovrebbero unirsi dando vita alla nuova entità riconosciuta da Costantinopoli), rispettivamente il patriarca Filarete e il metropolita Makariy, Bartolomeo aveva recentemente cancellato la scomunica.