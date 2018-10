Le reazioni in Germania e Ue dopo le elezioni in Baviera

A Berlino di solito si ripete che le elezioni regionali non devono avere implicazioni a livello federale, ma per il caso della Baviera sembra non sarà possibile lo stesso ragionamento. Il segretario generale dell'Spd Lars Klingbeil vede nei risultati delle urne bavaresi un «chiaro segnale» che pesa fortemente sulla Grosse Koalition. Dopo il voto di domenica 14 ottobre dovranno esserci delle «conseguenze», ha aggiunto parlando alla tv Ard. Lo stile del governo comporta che la gente si allontani dall'Spd e dall'Unione, nell'analisi di Klingbeil. «Dobbiamo ammettere», questo è il chiaro segnale arrivato, «che la situazione è difficile e per questo adesso dobbiamo avere un nuovo stile di governo nella Grosse Koalition».

SEEHOFER SOTTO ACCUSA

«Non affronto neppure oggi alcuna discussione su di me», ha detto Horst Seehofer, leader della Csu e ministro dell'Interno tedesco, prima della seduta del presidio del partito a Monaco, dove si discuteranno gli esiti delle elezioni. La Csu è crollata al 37,2% e ha perso la maggioranza assoluta. L'analisi degli sconfitti (anche i socialdemocratici hanno dimezzato i loro consensi) è che a pesare sul collasso dei grandi partiti siano state le liti a Berlino, provocate proprio da Seehofer, che ha mandato in crisi il governo due volte in pochi mesi.