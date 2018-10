Qual è la strategia del servizio segreto militare russo

E così la coppia di Salisbury era composta da un guerriero delle forze speciali e da un ufficiale medico. Un team classico, vista la pericolosità dell’arma chimica utilizzata nella missione. La rapidità con cui il website Bellingcat, utilizzando soprattutto informazioni disponibili su Internet, ha identificato anche il secondo degli uomini del servizio segreto militare russo (Gru) entrati in azione nel marzo scorso nella cittadina inglese per far fuori il loro collega passato al nemico Sergei Skripal sembra dire che Vladimir Putin ha ai suoi ordini spie da barzelletta. Ma, in realtà, del Gru c’è poco da ridere. La frequenza con cui recentemente i suoi agenti sono stati esposti dimostra soprattutto quanto siano attivi e aggressivi. L’atteggiamento del Cremlino fa prevedere che le loro spregiudicate operazioni all’estero continueranno. E l’Occidente non sembra avere una strategia per la de-escalation, in questa guerra delle spie.

QUALE BILANCIO TRA FIASCHI E OPERAZIONI RIUSCITE?

«Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio su quanto i nostri “dipendenti” siano al lavoro ovunque, adesso se lo sarà tolto», ha detto alla tivù di Stato il parlamentare del partito di governo Russia Unita Konstantin Zatulin. Il fatto è che il mondo viene a sapere solo dei fiaschi, e non dei successi. Dal Cremlino però la visuale è completa, e non possiamo sapere se il bilancio dell’operato del Gru sia davvero considerato in rosso. Secondo l’ex diplomatico di Mosca Vladimir Frolov, nel calcolo i benefici prevalgono sui costi: «Quel che è emerso non è altro che qualche incidente sul lavoro in una serie di operazioni straordinariamente rischiose ma efficaci, che hanno raggiunto i loro principali obiettivi», ha scritto Frolov sulla rivista russa Republic. Nel caso di Skripal, che è sopravvissuto all’avvelenamento, visto l’utilizzo di una sostanza sofisticata come il novichok l’obiettivo probabilmente era anche psicologico. Non si può dire che non sia stato raggiunto. Con una vittima collaterale: Dawn Sturgess, uccisa mesi dopo dai residui tossici seminati a Salisbury