Bolsonaro ha promesso di estradare Battisti in caso di vittoria

I SONDAGGI LANCIANO BOLSONARO VERSO LA PRESIDENZA

A meno di due settimane dal secondo turno, Bolsonaro ha consolidato il suo vantaggio su Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva, ottenendo poco meno del 60% delle intenzioni di voto, contro il 41-42% del suo rivale. Così lo indicano due sondaggi il cui risultato è stato diffuso a due settimane dal ballottaggio. La prima inchiesta demoscopica della Ibope dopo il primo turno dello scorso 7 ottobre, pubblicata il 15 ottobre, attribuisce il 59% dei voti a Bolsonaro e il 41% ad Haddad. L'inchiesta della Ibope, d'altra parte, registra che per prima volta il tasso di rifiuto elettorale di Haddad - cioè la percentuale di elettori che dicono che non voterebbero mai per il candidato, supera quello di Bolsonaro, per 47 a 35%. Il candidato di estrema destra era in testa a questa classifica negativa dall'inizio della campagna elettorale.