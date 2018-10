La Fondazione Robert F. Kennedy festeggia 50 anni

Si svolgerà a Montecarlo, nel Principato di Monaco, l'evento europeo per celebrare i 50 anni della "Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights", in ricordo di Robert F. Kennedy e del suo impegno per i diritti umani, eredità raccolta da sua moglie Ethel e dalla sua famiglia. Al gala dinner, in programma giovedì 25 ottobre, sarà presente Kerry Kennedy, una delle figlie, attivista dei diritti umani e presidente internazionale dell'ente. In collaborazione con Lia Riva, presidente di Monaco Boat service-Riva Exclusive Dealer, il gala si svolgerà nel Riva Tunnel, sede dal 1959 del bellissimo e storico Aquarama.

La branch italiana della Fondazione è presieduta da Marialina Marcucci ed è stata la prima al di fuori degli Stati Uniti a contribuire alla diffusione dell'attività della Fondazione in Europa. La "Robert F. Kennedy Human Rights Italia" si occupa di far conoscere gli ideali del senatore Kennedy attraverso un progetto di educazione ai diritti umani denominato "Coraggio senza confini / Speak truth to power", rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e due progetti specifici sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo e sull'interazione tra turismo e diritti umani. Negli ultimi anni l'associazione italiana si sta dedicando a sostenere progetti sull'inclusione dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo attraverso l'iniziativa "Flagship event for Mediterranean challenges".

Durante l'evento saranno assegnati i tre premi della RFK European 50th Anniversary Award: al Principe Alberto di Monaco, per il suo impegno per un ambiente eco-sostenibile, in particolare per la salvaguardia degli oceani; ad Alessandro Benetton per aver posto lo sviluppo sostenibile al centro della strategia della sua 21 Investimenti; a Harry Benson per la sua carriera dedicata al racconto delle violazioni dei diritti umani nonché della figura di Robert F. Kennedy, fino alla fine della sua vita. Il premio è rappresentato da una scultura creata e donata da Andrea Roggi, pittore e scultore italiano. A Yoani Maria Sanchez Cordero, la blogger cubana che ha ricevuto numerosi premi internazionali per il suo impegno nell’informare della critica situazione del suo Paese sotto l’attuale governo, verrà conferito il premio The Robert F. Kennedy Journalism Award.

Christie's batterà all'asta 20 lotti di cui la maggior parte costituiti da opere d'arte di maestri di fama internazionale come Marco Nereo Rotelli, Renato Missaglia, Massimo Listri, Andrea Roggi, Elisabetta di Maggio, Paolo Icaro, Maria Morganti, Remo Salvadori, Roberta De Paoli, Carolina Antichi, oltre a una foto inedita di Robert F. Kennedy con la figlia Kerry scattata da Harry Benson. Parte del ricavato sarà devoluta ai progetti della Ong "Vento di Terra" in favore dei bambini siriani. Durante la serata il maestro Nahel al-Halabi, anch'egli rifugiato dalla Siria in Italia, condurrà in concerto 11 musicisti accompagnati da un attore/voce recitante.