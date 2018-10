A chi fa comodo la sparizione di Khashoggi?

L’Arabia Saudita non ha mai goduto di buona stampa. Per diversi buoni motivi, fondati su fatti incontrovertibili che vanno dal carattere totalitario del regime al radicalismo religioso di cui è e si fa bandiera nel mondo islamico, fino alla posizione oscurantista riservata alle donne. E poco conta se alla cattiva stampa ha sempre fatto da contraltare una robusta e costante propensione di governi (e di imprese), dai più democratici ai più autoritari, a farvi affari di ogni natura e specie, dalle armi alla moda, dalla gastronomia alle infrastrutture, al petrolio naturalmente. Questo strabismo non ha fatto registrare alcuna alterazione neppure in costanza dell’accusa, implicita o esplicita, di essere il principale generatore del principio attivo del virus del terrorismo nel mondo. Non è stato registrato alcun percettibile arretramento dell’appetito economico-commerciale-finanziario neppure dopo il terrificante attacco alle Torri gemelle dell’11 settembre 2001 che la gran parte degli osservatori di tutto il mondo ha addebitato a quel Paese nelle sue espressioni più estremiste, ritenute collaterali alla stessa casa regnante. Una visita anche breve a Riad, Gedda e alla costa orientale illuminerebbe in proposito anche il più fervente predicatore del laicismo democratico liberale.

UN LUNGO E TORTUOSO PERCORSO DI MAQUILLAGE

La brutale crisi indotta dagli Usa dal 2008 in avanti ha fatto guadagnare qualche punto all’attrazione saudita così come la reazione di Riad alle cosiddette primavere arabe e alla deriva che esse hanno determinato. In questo contesto, mancava solo un qualche evento positivo per spingere ulteriormente in alto nel mercato internazionale le azioni dell’Arabia Saudita, quelle di carattere economico-commerciale-finanziarie, ovviamente, non certo quelle attinenti al giudizio democratico e di rispetto dei diritti umani del mondo occidentale. Questo evento è arrivato quando tre anni ha fatto capolino sul palcoscenico il rampollo del re Salman, tal Mohammed bin Salman, l’uomo nuovo, l’uomo del futuro, che non solo ha scalato le posizioni di vertice del regime con una folgorante progressione di potere - ministro della Difesa, erede al trono, responsabile dei massimi organi che presiedono allo sviluppo del Paese - ma che si è anche presentato al condominio della comunità internazionale con il vessillo del protagonista di una vera e propria una svolta storica, in termini di abbandono del radicalismo religioso, di promozione del processo emancipazione della donna, di uno sviluppo economico slegato dalla dipendenza dal petrolio. Insomma, di una Visione di futuro che, dopo un iniziale entusiasmo generale, ha lasciato il campo a valutazioni differenziate.