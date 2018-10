Per Salvini le sanzioni alla Russia sono una follia

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in visita a Mosca dove ha partecipato all'assemblea di Confindustria Russia all'hotel Lotte, si è schierato contro le sanzioni alla Russia definendole «una follia». «Vengo qui gratis perché penso che le sanzioni siano una follia economica, sociale e culturale», ha spiegato definendole poi «un'assurdità». «Contiamo che a Bruxelles siano abbastanza intelligenti da capire che hanno esagerato e che fra Ue, Italia e Russia bisogna tornare ad avere buoni rapporti», ha aggiunto. «Se qualcuno ha sbagliato questo qualcuno paga, però farla pagare a centinaia di milioni di cittadini e ai piccoli e medi imprenditori mi sembra una follia». Se alle prossime elezioni europee vinceranno «i movimenti di cui io faccio parte», ha poi dichiarato, le cose cambieranno. «In Russia mi sento a casa mia mentre in alcuni Paesi europei no», ha detto il vicepremier. «I problemi nel 2018 si risolvono sedendoci al tavolo non coi carri armati ai confini».