L'ombra del principe Salman sul probabile omicidio di Khashoggi

L'ARABIA SAUDITA NON DIFFONDE PROVE

Prima del viaggio del segretario di Stato degli Usa Mike Pompeo a Riad, il regno si era trincerato dietro la tesi dell'uscita del cittadino saudita dal consolato, senza fornire prove a riguardo. I filmati delle telecamere interne ed esterne della sede diplomatica non sono stati diffusi, perché non avrebbero registrato niente, e i media ufficiali sauditi o filosauditi insistono nel definire il gruppo di 15 persone entrate nel consolato di Istanbul nell'orario di Khashoggi «turisti in visita nella città». Ma foto rintracciate e pubblicate dal New York Times di alcuni membri della presunta comitiva, confrontate con i dati dichiarati dai medesimi in Rete, con il racconto di testimoni e con verifiche con tecniche di ricostruzione facciali, li indicano come sospetti membri di un commando, «almeno nove di loro identificati dalle autorità turche ingaggiati dai servizi segreti, dall'esercito o da ministeri sauditi».

LE GUARDIE DI MBS NEL CONSOLATO A ISTANBUL

Cinque di loro, nella ricostruzione indipendente del quotidiano americano, sarebbero in particolare riconducibili ai massimi vertici statali sauditi de facto controllati dall'erede al trono 33enne. L'ex diplomatico dell'ambasciata di Riad a Londra Maher Abdulaziz Mutreb, che in una foto diffusa dagli inquirenti turchi compare all'aeroporto di Istanbul atterrato con altri membri del team, era stato immortalato al seguito del principe MbS (com'è chiamato in Arabia Saudita) nei suoi recenti viaggi del 2018 in Europa a Parigi, Madrid e negli Stati Uniti, all'apparenza come bodyguard. Altri tre, Abdulaziz Mohammed al Hawsawi, Thaar Ghaleb al Harbi e Muhammed Saad al Zahrani, sarebbero parte dello staff della sicurezza del principe e della famiglia reale. I nomi dei profili che emergono dalle indiscrezioni di fonti investigative turche sono registrati al controllo passaporti.