L'insofferenza verso Merkel raccontata dalla Germania

Il problema è che la Germania è più fragile di quanto non si pensi. Con la crescita dell'export è aumentata la polarizzazione del reddito e dei patrimoni. Lascito delle riforme socialdemocratiche è una serie di contratti di lavoro atipici a bassissimo reddito – a completamento delle misure che consentono la riduzione del costo del lavoro tra i fattori produttivi. Più di un lavoratore su cinque in Germania guadagna troppo poco per vivere, mentre quasi 4,2 milioni di tedeschi ricevono sussidi sociali. Ma proprio qui si colloca il problema per lo stile Merkel. Se arriva una questione come quella degli immigrati, dove si trova la mediazione? Laddove si teme una concorrenza per gli impieghi a basso reddito, l’elettorato si sta spostando chiaramente a destra. Merkel ha iniziato a opporsi in maniera sempre più ferma ai piani d’accoglienza, ma questo ha creato gravi problemi elettorali nelle zone più abbienti.

LA LEZIONE DEL TRACOLLO BAVARESE

In Baviera la Cdu ha perso principalmente a Monaco, dove il primo partito è stato quello dei Verdi. Si può tacciare la capitale bavarese di essere radical chic, eppure è normale che in un centro urbano di tradizione cristiano-cattolica i “valori” prevalgano sulle esternazioni razziste dell’estrema destra. La questione dell’economia interna alla prova della migrazione è la sfida più difficile per Merkel. Finora l’indecisionismo ha pagato, ma il tracollo bavarese insegna che i tedeschi hanno nostalgia di una politica più diretta. E forse, dopo tanti anni al potere, un ricambio sarebbe normale. Non possiamo però trascurare il fatto che Merkel sia stata data più volte per finita: una costante della sua carriera, fin dagli inizi.