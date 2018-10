Papa Francesco è disponibile a incontrare Kim Jong Un

«È stato espresso vivo apprezzamento per il comune impegno nel favorire ogni utile iniziativa che consenta di superare le tensioni ancora esistenti nella Penisola coreana, per aprire una nuova stagione di pace e di sviluppo», riferisce una nota della Sala stampa della Santa Sede sui «cordiali colloqui» che il presidente della Repubblica di Corea, ha avuto in Vaticano prima con papa Francesco e poi con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, e mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. «Sono state rilevate le buone relazioni bilaterali ed il positivo contributo che la Chiesa offre in ambito sociale, educativo e sanitario, così come per la promozione del dialogo e della riconciliazione tra Coreani», aggiunge la nota, secondo cui «sono state trattate alcune questioni di carattere regionale».