Putin su situazione in Siria, Crimea ed elezioni Usa

«CRIMEA NOSTRA PER SCELTA DEMOCRATICA»

Nel lungo intervento c'è stato spazio anche per parlare della Crimea. I tentativi di contestare lo status della regione come parte della Russia sono futili poiché è stata una scelta democratica delle persone che vivono in quei luoghi ha spiegato il capo del Cremlino. «La Crimea è nostra ma non perché siamo andati là e abbiamo strappato qualcosa. Le persone in Crimea si sono presentate per votare a un referendum e hanno votato per essere indipendenti e, come passo successivo, essere parte della Russia», ha detto Putin aggiungendo che questa è democrazia. Poi un passaggio sulla strage di Kerch del 17 ottobre. La tragedia è dovuta, tra le altre cose, alla globalizzazione attraverso i social network e internet, con molti contenuti dannosi per i giovani.

«RETORICA ANTI-RUSSA FORSE FINIRA' DOPO LE MIDTERM USA»

Putin si è soffermato anche sul rapporto con gli Usa in particolare in vista delle imminenti elezioni di metà mandato. Giocare la carta anti-russa, ha detto il capo del Cremlino, torna utile in questo momento di crisi politica degli Stati Uniti e si dovrà attendere la fine di questa crisi perché ciò finisca. «Accadrà dopo le elezioni del Congresso?», si è chiesto Putin, «non lo so, ma è una possibilità. Oppure potrebbe accadere nel 2020, quando si svolgeranno le prossime elezioni del presidente degli Stati Uniti e non dovrà prendere in considerazione coloro che cercano di ottenere punti attraverso la retorica anti-russa», ha concluso.

«CASO KHASHOGGI? NESSUNO SCONTRO SENZA PROVE»

Il presidente ha poi parlato anche del caso che squote la diplomazia mondiale, quello della scomparsa del giornalista saudita Khashoggi. Non c'è ragione, ha detto il presidete, che la Russia peggiori i propri rapporti con l'Arabia Saudita in virtù del caso Khashoggi in assenza di un'indagine che chiarisca le responsabilità. Allo stesso tempo che la Russia, pur essendo accusata senza prove, è stata sottoposta a sanzioni mostrando dunque due pesi e due misure. «Dovrebbe esistere un sistema comunque per gestire queste situazioni», ha detto Putin. Che ha poi suggerito una certa «responsabilità» da parte degli Usa poiché Khashoggi aveva cercato asilo «in America, non in Russia».