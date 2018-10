Sulle sanzioni russe Salvini si comporta come Renzi

Salvini ha ribadito il "no" di Roma - già espresso nel 2016 dal governo di Matteo Renzi - all’ipotesi che le sanzioni vengano estese automaticamente, e la promessa di difendere le ragioni di Mosca durante il dibattito sul rinnovo, ammettendo però che, anche su questo fronte, «a oggi gli alleati se ci sono sono molto silenziosi, e molto timidi, e quindi partiamo da soli». Tutto rinviato come minimo a dopo le elezioni europee del maggio 2019, quando una vittoria dei partiti euroscettici potrebbe cambiare la situazione, secondo il ministro dell'Interno. «Per ora Salvini non è che abbia fatto qualcosa di nuovo», conferma a Lettera43.it Tatiana Zonova, docente di diplomazia al Mgimo, l’università che forma le feluche di Vladimir Putin. Zonova non vede differenze sostanziali con la posizione che fu di Renzi. E quanto all’euroscetticismo in funzione pro-Cremlino, si dice sicura che «la Russia ha bisogno di una Ue forte».

SAVOINI E L'ACCORDO TRA LEGA E RUSSIA UNITA

Quindi Salvini, nonostante le parole che spende a favore della Russia e le sue fitte frequentazioni moscovite, non è un vero asset per Mosca? Al di là delle persone «ci sono condizioni oggettive per la politica estera italiana: le alleanze, il rapporto con gli Stati Uniti, l’appartenenza alla Nato», nota Zonova. Fatto sta che gli imprenditori di Confindustria Russia per parlare dei guai provocati ai nostri esportatori dalle sanzioni hanno invitato Salvini, e non un ministro economico. È stata la seconda visita istituzionale del vicepremier a Mosca. Stavolta non era accompagnato da persone esterne al ministero. Quando a luglio incontrò il suo omologo russo, il ministro dell’Interno Vladimir Kolokoltsev, la presenza alle riunioni del presidente dell’associazione Lombardia-Russia Gianluca Savoini, suo advisor personale per gli affari russi, provocò polemiche e interrogazioni parlamentari. Savoini, putiniano di ferro, ammiratore delle teorie geopolitiche eurasiatiche del filosofo di estrema destra Alexander Dugin, è stato il broker dell’accordo di partnership in vigore tra la Lega e il partito di governo Russia Unita.