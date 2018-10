Ue e Regno Unito potrebbero prendere tempo sulla Brexit

Rinviare per non rompere: potrebbe essere questa l'ultima mossa di Londra e Bruxelles per cercare di trovare una soluzione al negoziato sulla Brexit. Nel vertice Ue chiuso il 18 ottobre è arrivata la proposta, avanzata dai 27 stati membri e non respinta dalla premier britannica Theresa May, di allungare la fase di transizione post-divorzio, con una sostanziale proroga dello status quo, per cercare nel frattempo di trovare un accordo complessivo sulle relazioni future tale da far rientrare pure lo spinoso nodo dell'Irlanda del Nord.

UNA SOLUZIONE PER DARE UNA MANO A MAY

Una soluzione pensata per dare ossigeno alla May, ma che in realtà minaccia di affilare ancor di più i coltelli di chi, fra i compagni di partito conservatori, l'accusa di essere pronta a lasciare il Regno chissà per quanto a metà del guado: fuori solo nominalmente dall'Unione, di fatto "vassallo", impigliato in una terra di nessuno che l'eurofobo Sun di Rupert Murdoch ribattezza irridente "Brextra Time". «Probabilmente una proroga del periodo transitorio ci sarà», ha tagliato corto il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker a fine summit, sottolineando come l'incubo del "no deal", ossia di taglio netto senza accordo, «sarebbe dannoso e pericoloso» per tutti.