Talebani e Isis insanguinano le Legislative in Afghanistan

RECORD DI MORTI CIVILI NEL 2018

L'attacco ha fatto quattro morti e sette feriti, negli ultimi due mesi altri nove del circa 2.500 candidati (418 le donne) alle Legislative sono stati uccisi e più di 30 persone hanno perso la vita in attentati collegati alla campagna elettorale. Una scia di sangue attesa: non a caso il voto per rinnovare i 249 membri del parlamento afgano veniva rimandato dal 2016 ed è finito per cadere nell'anno del record – dopo altri anni di record negativi - di violenze e di morti civili: dai registri della missione Onu in Afghanistan, dal gennaio al giugno 2018 sono state 1.692 le vittime, 3.340 i feriti innocenti e nell'estate il trend non è andato migliorando. Dal disimpegno degli americani nel Paese (la missione Isaf della Nato è ufficialmente terminata alla fine del 2014, anche se nella transizione restano stanziate delle unità ridotte), talebani e gruppi ancora più estremisti come l'Isis hanno preso campo.

LE BASI DELL'ISIS NELL'EST

Gli attacchi si sono intensificati e spaventa soprattutto l'espansione dei jihadisti del sedicente Stato islamico, dalla roccaforte del Nangarhar (vecchio fortino di Osama bin Laden) verso altre province. Come già per i terroristi di al Qaeda, i territori impervi e fuori controllo dell'Afghanistan sono uno Stato rifugio ideale per migliaia di combattenti stranieri in fuga dalle disfatte in Siria e in Iraq. Nelle valli afgane dell'Est si trovano da anni anche le basi e i campi d'addestramento per miliziani di gruppi centro-asiatici affiliati all'Isis, spediti poi a Raqqa e a Mosul. Nell'estate sono imperversati gli scontri tra loro e i talebani che hanno anche organizzato un'offensiva per la «liberazione del Nangarhar»: è la guerra dell'emirato contro il califfato, ormai è opinione diffusa in Afghanistan che il terrorismo venga oggi dal Pakistan, prima ancora che dall'Arabia Saudita.