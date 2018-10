Elena Khusyaynova: la russa accusata di interferenze nel voto Usa

Secondo le accuse, la donna, originaria di San Pietroburgo, era ed è la mente del Progetto Lakhta, una struttura creata dall'oligarca Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, soprannominato lo “chef di Putin”. Il progetto include diverse componenti, alcune con l'obiettivo di influenzare i cittadini in Russia, altre con il compito di interferire all'estero (negli Usa, in Ue o in Ucraina). I reati imputati sono quelli di cospirazione e di tentata frode ai danni degli Stati Uniti, attraverso una serie di azioni - scrivono gli inquirenti - mirate a «seminare discordia e sfiducia nel sistema politico americano». Questo ricorrendo all'uso della disinformazione online su temi caldi come l'immigrazione, le polemiche sui simboli confederati, il controllo delle armi da fuoco e le proteste dei giocatori di football americano contro l'inno nazionale.

L'AMMINISTRATRICE DEI FONDI

La Khusyaynova è sospettata di aver amministrato i fondi per le operazioni del Progetto Lakhta. I documenti trovati a suo carico includono i dettagli delle somme impiegate per le attività negli Stati Uniti, come le spese per gli attivisti, le pubblicità sui social media, l'acquisto di domini, di server proxy e la «promozione di posting di notizie sui social». Tra il gennaio 2016 e il giugno 2018, il budget del Progetto Lakhta è arrivato a 35 milioni di dollari, anche se solo una parte di questi è stata usata per attaccare gli Usa.

«CAMPAGNA DI INFLUENZA DA RUSSIA, CINA E IRAN»

L'intelligence si è detta anche preoccupata delle «campagne in corso» da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci sono comunque prove che siano state compromesse le infrastrutture del voto. Secondo gli 007, le campagne in corso «cercano di influenzare le percezioni e le decisioni degli elettori» nel voto del 2018 e del 2020. Le iniziative - spiegano - assumono hanno «varie forme» tese alla disinformazione, dalla propaganda alla diffusione di fake news.