La Corte Ue bacchetta la Polonia sulla giustizia

La Polonia deve sospendere immediatamente l'applicazione delle disposizioni nazionali relative all'abbassamento dell'età pensionabile dei giudici della Corte suprema. Così l'ordinanza della vicepresidente della Corte Ue, Rosario Silva de Lapuerta, che si applica, retroattivamente, ai giudici della Corte suprema interessati da tali disposizioni. Il 3 aprile 2018 è entrata in vigore la nuova legge polacca sulla Corte suprema in base alla quale l'età pensionabile dei giudici della Corte suprema è stata abbassata a 65 anni. Il nuovo limite di età si applica alla data di entrata in vigore della legge. La proroga della funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema oltre l'età di 65 anni è possibile, ma è assoggettata ad alcune condizioni come la presentazione di una dichiarazione che indichi la volontà dei giudici di continuare ad esercitare le loro funzioni e di un certificato attestante che il loro stato di salute consente loro di far parte di un organo giudicante, nonché all'autorizzazione del presidente della Repubblica di Polonia.

IL RICORSO DELLA COMMISSIONE UE

Il 2 ottobre 2018 la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia, ritenendo che la Polonia abbia violato il diritto dell'Unione avendo, da un lato, abbassato l'età pensionabile e avendola applicata ai giudici nominati presso la Corte suprema fino al 3 aprile 2018 e, d'altro lato, avendo accordato al presidente della Repubblica di Polonia il potere discrezionale di prorogare la funzione giudiziaria attiva dei giudici della Corte suprema. In attesa della sentenza della Corte, la Commissione ha chiesto alla Corte, nell'ambito di un procedimento sommario, di ordinare alla Polonia di adottare alcuni provvedimenti come la sospensione dell'applicazione delle disposizioni nazionali sull'abbassamento dell'età pensionabile e di adottare tutte le misure per garantire che i giudici interessati dalle disposizioni controverse possano esercitare le loro funzioni nello stesso posto, godendo nel contempo dello status e di diritti e condizioni di lavoro identici a quelli precedenti all'entrata in vigore della legge sulla Corte suprema.

ALTOLÀ SULLE NOMINE

Ma anche di astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento diretto alla nomina di giudici della Corte suprema in sostituzione di quelli interessati da tali disposizioni. Con la sua ordinanza odierna, la vicepresidente della Corte su domanda della Commissione e prima che la Polonia abbia presentato osservazioni nell'ambito del procedimento sommario, accoglie provvisoriamente tutte le domande della Commissione fino all'adozione dell'ordinanza di chiusura del procedimento sommario.