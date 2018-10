Cosa c'è dietro lo strano silenzio dell'Iran sul caso Khashoggi

TRACOLLO DI IMMAGINE PER MBS

Ufficialmente il regno della Mecca e Medina faro di milioni di arabi sunniti nel mondo non può dirlo, ma MbS è anche la testa d'ariete per regalare Gerusalemme a Israele e cancellare la Palestina, come vuole il nuovo piano promosso dagli Usa e da Israele, anche per fare arretrare dai confini le milizie libanesi di Hezbollah armate dall'Iran. Le indiscrezioni sui contatti tra MbS e il genero ebreo di Trump, Jared Kushner, intimo di famiglia del premier israeliano Benjamin Netanyahu, si sono susseguite, e Israele non ha neanche smentito i rumor sulle visite segrete di MbS a Tel Aviv. Il ritorno di un asse di ferro tra Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita, con il relativo embargo che impoverisce e destabilizza l'economia persiana, è un incubo per Teheran. È invece una manna il tracollo di credibilità del principe MbS, capo dei ministeri della Difesa, dell'Interno e dell'Economia sauditi, per gli indizi agghiaccianti sul suo ruolo di mandante di una squadra di sicari all'estero.

GESTO CRIMINALE E GRATUITO

La morte, data ormai per assodata anche da Trump, dell'affermato giornalista saudita Jamal Khashoggi, «svanito» come ha scritto anche la più autorevole stampa anglosassonne dopo essere entrato nel consolato saudita a Istanbul, non fa certo onore a MbS: dalle informazioni sempre più circostanziate e dalle immagini diffuse, più o meno ufficialmente, dalle autorità turche l'erede 33enne al trono saudita avrebbe agito come un boss dei narcos, per eliminare in modo barbaro e vendicativo uno dei suoi critici e neanche tra i più duri. Ma le autorità iraniane stranamente non hanno commentato la crudeltà gratuita del quale è accusato MbS. Né i media governativi, o comunque controllati dal regime, hanno inseguito le grancasse della Turchia e del Qatar, nella corsa alle macabre ricostruzioni del presunto crimine, al contrario di giornali anche autorevoli, e con molti meno interessi in gioco, come il New York Times. Gli iraniani si stanno limitati a riportare il già scritto.