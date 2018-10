Perché in Giappone il numero di reati è basso

AUMENTANO I NONNI TACCHEGGIATORI

Le carceri giapponesi sono semi-vuote, così aumentano i nonni taccheggiatori. Il 20% delle persone arrestate ha più di 60 anni. E il 27% dei carcerati ha più di 65 anni. Secondo Customer Products, dal 2001 gli arresti per taccheggio degli over 60 sono aumentati del 35%. Tra i recidivi il picco è del 470%. Perché? Semplice: se le prigioni sono vuote, non è così male viverci e gli anziani, che in Giappone sono sempre più soli e temono di morire abbandonati, tra un ospizio costoso e un ricovero forzato ma gratuito, preferiscono la galera.

LE STRAGI: DALL'ATTENTATO AL SARIN ALLA STRAGE DI MATSUMOTO

Va detto che in Giappone non sono mancati gravi episodi stragisti. Il più eclatante è l'attentato con il sarin alla metropolitana di Tokyo del 20 marzo 1995 che provocò 13 morti e intossicò 6.200 persone. Assieme all'attentato di Matsumoto del 1994, nella prefettura di Nagano (7 morti e 600 avvelenati), è il solo episodio terroristico sul suolo giapponese dal Secondo Dopoguerra. Le altre stragi sono state compiute da “cani sciolti”. Nel giugno 2001 un 37enne da anni malato di schizofrenia armato di un coltello fece irruzione in una scuola elementare di Ikeda, vicino a Osaka, pugnalando 23 bambini e uccidendone otto. L'8 giugno 2008 a Tokyo un 25enne alla guida di un furgoncino prima investì alcuni pedoni, poi sceso dal veicolo, accoltellò chiunque si trovasse di fronte, facendo 7 morti e 18 feriti. L'omicidio di massa più grave si verificò il 26 luglio 2016 nell'ospedale Tsukui Yamayuri-en, a Sagamihara, nella prefettura di Kanagawa. Un 26enne, ex dipendente della struttura, passò mortalmente a fil di spada 19 persone. Si tratta però di casi isolati, non certo ascrivibili alla criminalità nipponica e legati più a squilibri mentali. Eppure, tanto è bastato perché l'esecutivo di Shinzo Abe, proprio quest'anno, accelerasse, con il pretesto di aumentare la sicurezza per le Olimpiadi del 2020, l'approvazione di una discussa legge antiterrorismo che, secondo i detrattori, arriverebbe persino a vietare l'associazionismo, dando agli inquirenti penetranti poteri di controllo.

LA YAKUZA ARGINA LA MICROCRIMINALITÀ

Sembra paradossale, eppure se in Giappone la microcriminalità quasi non esiste lo si deve anche alla macro criminalità. La mafia nipponica, o Yakuza, nel Paese ha una facciata di superficie legale che rende le varie famiglie più simili ad aziende che a cosche. Ogni famiglia è iscritta nell'apposito registro, vanta sedi ufficiali e di rappresentanza con tanto di loghi e i suoi iscritti oltre a essere tesserati hanno biglietti da visita (che in Giappone sono fondamentali) su cui viene riportato il proprio ruolo all'interno dell'organizzazione. Un recente picco dei crimini violenti è corrisposto alla scissione tra la famiglia principale, guidata dal potentissimo 76enne Tsukasa Shinobu e quella del suo ex braccio destro Kunio Inoue che ha condotto 12 famiglie all'indipendenza sotto il nuovo marchio Kobe Yamaguchi-gumi. L'aspetto peculiare, però, riguarda il fatto che l'impennata di crimini non sia legata alla lotta armata tra le due fazioni, ma all'indebolimento reciproco delle famiglie. Non ha aiutato nemmeno la recente decisione del dipartimento del Tesoro Usa di sanzionare diverse società giapponesi riconducibili alla Yakuza. La perdita di prestigio sociale ed economico starebbe infatti favorendo la proliferazione di borseggiatori solitari. La repressione dei crimini è comunque immediata e il tasso resta irrisorio.