La Francia pronta a parlare con l'Italia sui respingimenti al confine

CASTANER: «DA NOI FERMEZZA MA ANCHE UMANITÀ»

«Se vogliamo fermezza» sulla questione dei migranti, «allora dobbiamo dare prova di umanità: creeremo 3.500 posti in più nel 2019 nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo», ha promesso Castaner. Il neo responsabile dell'Interno ha spiegato di perseguire «una politica di fermezza nei confronti dell'immigrazione irregolare. Dobbiamo fare il possibile per impedire la creazione e la ricostituzione dei campi illegali. A Grande-Synthe (nel nord, ndr) i 'passeur' tengono 1.500 persone in condizioni di vita scandalose. Metterò fine a questa situazione anche se dovrò ordinare delle evacuazioni, d'accordo con i responsabili locali. Ma affinché la nostra politica sia credibile, bisogna anche ottenere l'integrazione dei rifugiati». Castaner ha poi aggiunto che la Francia «dovrà essere più efficace nell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Non è normale che chi si è visto negare il diritto d'asilo e stranieri in situazione irregolare restino sul nostro territorio».

FUNZIONARI DEL VIMINALE A CLAVIERE

Intanto fonti del Viminale hanno fatto sapere che nel corso del 21 ottobre i funzionari della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (Dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento.