Khashoggi ma non solo, gli squadroni della morte dei sauditi

L'ANATOMOPATOLOGO DEL COMMANDO

Nella monarchia assoluta non esiste una magistratura equa e autonoma, trovare prove è un'impresa, e anche nelle zone di guerra del Medio Oriente. Ma gli indizi non mancano, rendendo l'ipotesi tutt'altro che peregrina. Intanto, come ha riportato il New York Times, l'anatomopatologo Salah al Tubaigy, nel gruppo dei 15 incaricati dal regno arrivati a Istanbul il 2 ottobre 2018, giorno della scomparsa di Khashoggi, e ripartiti subito dopo, a capo del Consiglio scientifico saudita forense e con precedenti incarichi per il ministero dell'Interno e le forze di sicurezza, ha nel curriculum saggi su opere di dissezione dei corpi e autopsie mobili. Scrive il britannico Guardian che al Tubaigy avrebbe anche rilasciato interviste ai media sauditi su come formare personale e mettere in piedi cliniche mobili per le autopsie, per identificare le cause delle morti durante le emergenze o direttamente sulle scene del crimine.

I BLITZ DI MASSA E LE NOTIZIE DI SPARIZIONI

Dai «blitz anti-corruzione» dell'autunno 2017 che portarono centinaia di miliardari sauditi nella prigione di lusso del Ritz-Carlton di Riad, si sono susseguite le notizie di arresti di dissidenti. Alcuni hanno patteggiato, versando milioni di dollari al regno, altri risultano ancora in manette, altri ancora sarebbero morti in colluttazioni (come in una delle versioni di Riad sull'uccisione di Khashoggi), di altri non si sa più nulla. Le stesse cifre sugli imprigionati sono incerte, come quanto accaduto all'interno del grand hotel trasformato per mesi in carcere. I media dei rivali iraniani e libanesi hanno diffuso video e indiscrezioni su un presunto grave attacco, in primavera, al palazzo reale da parte di nemici, che certo non mancano a MbS, il quale per l'americana Nbc terrebbe da anni agli arresti domiciliari anche la madre, lontana dal padre vecchio e malato re Salman.