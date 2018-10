Militari israeliani aggrediti a Hebron, contuso carabiniere italiano

Un carabiniere impegnato nella missione Temporary International Presence in Hebron (Tiph) è rimasto coinvolto questa mattina in un'aggressione mentre si trovava in pattuglia con altri due appartenenti alle forze di difesa israeliane. Nel corso dell'operazione un palestinese armato di coltello ha aggredito uno dei due soldati israeliani, ferendolo al petto. Nell'aggressione il nostro carabiniere è rimasto lievemente contuso. L'attentatore è stato poi ucciso dalle forze di sicurezza israeliane presenti sul posto. I militari italiani presenti a Hebron sono degli osservatori, ai sensi di quanto previsto dall'accordo siglato dal governo d'Israele e dall'Autorità nazionale palestinese il 28 settembre 1995. La città di Hebron, area di responsabilità della missione Tiph, è stata suddivisa in due aree: una sotto il controllo palestinese e l'altra sotto il controllo israeliano. Il personale della Tiph è autorizzato a operare in entrambe le aree, a supporto tanto delle forze di sicurezza israeliane, quanto palestinesi. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, anche Norvegia, Svezia, Turchia e Svizzera.