Perché Trump vuole uscire dal trattato sul nucleare con la Russia

Secondo la maggior parte degli analisti, dietro alle minacce della Casa Bianca ci sono due fattori: l'avversione per i trattati internazionali che impegnano in qualsiasi modo gli Usa e soprattutto la visione politica del consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Falco anti-russo e anti-iraniano, già ambasciatore all'Onu per la presidenza di George W. Bush, Bolton espresse le sue idee sul trattato con la Russia in un editoriale del 2011 sul Wall Street Journal, prima che fossero note le violazioni russe all'accordo. Nel pezzo, il consigliere di Trump suggeriva che gli Stati Uniti abbandonassero il trattato a causa della minaccia del programma missilistico iraniano.

LO SCHEMA TRUMP SUGLI ACCORDI INTERNAZIONALI

«Porremo fine all'intesa che Mosca viola da anni», ha annunciato il presidente americano confermando le voci che erano circolate recentemente. E una volta ritiratisi dall'Inf gli Stati Uniti cercheranno una nuova intesa con Russia e Cina, «altrimenti», ha minacciato Trump, «anche noi cominceremo a sviluppare nuovi armamenti». Il protocollo è ormai noto: cancellare accordi e trattati presi in passato da altri (meglio se dal predecessore Barack Obama) e rinegoziarli vendendoli come nuove vittorie. La formalizzazione dell'uscita degli Usa dall'Inf è attesa entro la fine dell'anno. Mentre Bolton è volato a Mosca per anticipare le intenzioni della Casa Bianca direttamente al presidente russo Vladimir Putin. Il primo a denunciare ufficialmente la Russia per le continue violazioni dell'accordo fu nel 2014 proprio Obama, accusando Putin di dispiegare armi nucleari tattiche proibite per intimidire i Paesi dell'ex blocco sovietico avvicinatisi all'Occidente e alla Nato. Ma Obama, nonostante i gelidi rapporti con il leader del Cremlino, scelse di non lasciare l'accordo Inf per non provocare un'escalation nei rapporti con Mosca e non innescare quella nuova corsa agli armamenti che adesso invece potrebbe ripartire.