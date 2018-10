Cosa ha detto Erdogan sull'omicidio di Khashoggi

ERDOGAN CHIEDE CHE I COLPEVOLI SIANO PROCESSATI IN TURCHIA

Secondo il presidente turco, Khashoggi è stato vittima di una spedizione e di un omicidio premeditati. La dimostrazione, ha detto Erdogan, è che sarebbero stati fatti dei sopralluoghi nella Foresta di Belgrado e nella zona di Yalova come possibili luoghi di sepoltura del corpo. Non solo. Un altro indizio che va in questa direzione è che il sistema delle telecamere di sorveglianza all'interno del consolato «è stato rimosso» il giorno dell'assassinio e «tutte le registrazioni cancellate dagli hard drive». Inoltre, ha aggiunto il presidente turco, il personale della sede diplomatica è stato allontanato dalle stanze con la scusa che fosse in corso un'ispezione interna da parte delle autorità di Riad. Il leader dell'Akp ha chiesto che i 18 sospetti di cui nei giorni scorsi l'Arabia Saudita ha annunciato l'arresto in relazione al «brutale omicidio» vengano processati in Turchia e si è appellato a Riad affinché «tutti i responsabili dal livello più basso al più alto siano trovati». «Non dubito dell'onestà del re saudita Salman» ma occorre che indaghi «una delegazione giusta e non parziale, che non sia minimamente sospettabile di contatti con l'incidente» ed eventualmente anche con il «coinvolgimento di altri Paesi». La Turchia, ha detto Erdogan, farà «ciò che è necessario» per indagare su «questo omicidio avvenuto dentro i nostri confini» e il delitto «non sarà insabbiato da domande lasciate senza risposta».