Il destino di Salman dopo l'omicidio Khashoggi

SALMAN HA TROPPO POTERE PER ESSERE SCALZATO

Detto tutto questo, che cosa ci possiamo attendere in termini di reazioni a livello internazionale? Di certo l’immagine dell’Arabia Saudita già poco luminosa ne subirà un robusto offuscamento, del resto già in atto, e l’erede al trono farà fatica a scrollarsi di dosso l’epiteto di sega-ossa appioppatogli proprio per l’omicidio di Khasoggi. Farà fatica anche a difendersi dalle manovre di palazzo ai suoi danni ma per il momento, almeno, questo giovane erede al trono ha troppo potere per essere scalzato. Proprio in questi giorni si è fatto del resto confermare il controllo dei servizi. Quanto al mondo esterno, ritengo che proseguiranno nell’immediato futuro le recriminazioni verbali, i moniti a far emergere verità e colpevoli. Non mancherà neppure qualche gesto politico destinato alle platee elettorali di questo o quel governo; non certo dal mondo arabo e dalla la stessa Lega araba, Qatar escluso naturalmente, che stanno facendo quadrato a difesa di Riad. La Davos del deserto ne risentirà, ma la storia ci insegna che il mondo degli “interessi” non si farà influenzare più di tanto e per più di tanto tempo da questa vicenda: il messaggio venuto da Vladimir Putin non lascia dubbi interpretativi; lo stesso dicasi per i vertici cinesi e indiani. Donald Trump si sta regolando in termini di compatibilità con elezioni di midterm. L’Europa non va oltre la richiesta di verità e l’Italia fa prova di un comprensibile realismo.