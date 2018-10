Scoperto nel Mar Nero il relitto intatto più vecchio del mondo

A darne un'anticipazione è stato il Guardian, in attesa della proiezione, al British Museum di Londra, di un documentario girato durante i lavori d'indagine. Il reperto, individuato a circa 2 mila metri sotto il livello del mare - e destinato per il momento a restare lì - è completo di albero, timone e postazioni per gli addetti ai remi.

LA CONSERVAZIONE GARANTITA DAL PARTICOLARE HABITAT

E il suo stato eccezionale di conservazione è dovuto alle condizioni di scarsità d'ossigeno a quella profondità, oltre che al particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar Nero. «Una nave sopravvissuta intatta dall'epoca classica, a 2 chilometri di profondità, è qualcosa che non avrei mai creduto possibile vedere», ha raccontato al Guardian il professor Adams. «Si tratta di un ritrovamento che cambierà le nostre conoscenze e la nostra compressione delle attività di cantieristica e della marineria del mondo antico», ha aggiunto senza riuscire a nascondere l'emozione provata. Per la datazione è stato eseguito anche un test al carbonio 14, affidato ai ricercatori dell'università inglese di Southampton che hanno potuto analizzare piccoli pezzi del relitto riportati in superficie. E anche questo esame ha confermato l'età stimata di circa 2.400 anni.