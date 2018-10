Skynews: «Ritrovate parti del corpo di Khashoggi»

RIAD HA AMMESSO L'OMICIDIO

Pochi giorni fa Riad ha ammesso per la prima volta che l'editorialista del Washington Post, entrato nel consolato nel primo pomeriggio del 2 ottobre e mai più visto, è morto «durante una colluttazione» con gli agenti sauditi che volevano arrestarlo. Nel frattempo la polizia turca ha compiuto un blitz in una villa di proprietà di uno dei 15 agenti sospettati di aver compiuto l'omicidio. La villa si trova nella provincia di Yalova, nei pressi di Istanbul, e proprio in quella zona era stata registrata la presenza di uno dei van usciti dal consolato dopo il delitto. Secondo i media turchi una squadra di 40 agenti è entrata nell'abitazione di tre piani, dove al momento vive in affitto una famiglia di rifugiati siriani. I poliziotti hanno raccolto elementi di prova per circa due ore, prima di lasciare l'edificio.