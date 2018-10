Da Unabomber all'antrace: i pacchi che hanno terrorizzato gli Usa

Quando la morte arriva per posta. La sequenza di pacchi bomba recapitati il 24 ottobre negli Stati Uniti, con destinatari, tra gli altri, gli ex presidenti Clinton e Obama, ha riportato alla mente tempi bui per il Paese. Dal 1976 fino a metà Anni 90 un geniale matematico americano di origine polacca, Theodore Kaczynski, tenne in scacco l'America con una serie di pacchi bomba depositati dal postino in casa di perfetti sconosciuti. Fast forward al 2001: in un Paese con i nervi scoperti dopo le stragi dell'11 settembre, sempre il postino fu l'inconsapevole portatore delle lettere all'antrace: la polvere bianca contaminata con le spore del carbonchio risultò letale a cinque persone, mentre 17 restarono avvelenate dopo aver aperto le buste killer.

ANCORA DUBBI SULLA VERA NATURA DEL KILLER DELL'ANTRACE

La saga dell'Unabomber arrivò al suo epilogo nel 1996, dopo tre morti, 23 feriti e tanto panico ogni volta che arrivava la posta. A mettere in scacco il "lupo solitario" che col suo folle gesto voleva scatenare negli Usa una rivoluzione antitecnologica, fu l'agente del Fbi Jim Fitzgerald: basandosi sul "manifesto" lucido e delirante scritto da Kaczynski e inviato ai giornali, creò il profilo psicologico grazie al quale si arrivò alla cattura. Le piste seguite all'epoca per trovare il killer dell'antrace inizialmente puntarono sul fondamentalismo islamico: era logico dopo le stragi di al Qaeda. Passarono anni senza soluzioni. Alla fine il Fbi, scartata la pista fondamentalista, individuò l'assassino nel microbiologo del laboratorio militare di Fort Detrick, Bruce Ivins. Ivins si era ucciso tre settimane prima e ancora oggi circolano dubbi sulla sua colpevolezza.