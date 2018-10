Cosa sta succedendo al confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia

La tensione lungo il confine tra Bosnia-Erzegovina e Croazia è sempre più forte. In alcuni punti del confine confine tra i due Paesi si sono creati assembramenti di migranti che spingono per andare verso Nord. Circa 200 persone, dopo aver trascorso la notte all'aperto, hanno bloccato il valico di Maljevac, a Velika Kladusa (nord-ovest), per protestare contro l'impossibilità di passare in territorio croato, e quindi entrare in Unione europea.

SCONTRI A RIDOSSO DEL CONFINE A MALIEVAC

Nel corso del 24 ottobre la tensione è aumentata e i migranti si sono scontrati con un primo cordone di polizia all'altezza del valico. Secondo fonti giornalistiche sul posto, almeno due migranti sono rimasti feriti. I migranti che tentano di entrare in Croazia hanno continuato a scandire slogan contro la chiusura delle frontiere, al grido di: «Open border, Open border». Fra i manifestanti tante le donne e i bambini. Alcuni di loro hanno montato delle tende di fortuna per ripararsi dal freddo della notte mentre altri hanno acceso fuochi con la legna recuperata nei boschi.