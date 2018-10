Voci dalla carovana al confine tra Guatemala e Messico

LE PIAGHE DELL'HONDURAS, TRA PANDILLAS E ESPULSIONI FORZATE

L'esodo in corso ha mosso i primi passi in Honduras, il 13 ottobre a San Pedro Sula, e le sue origini sono avvolte nel mistero. C’è chi parla di un movimento spontaneo, chi di una precisa strategia politica. In Honduras la vita è messa a dura prova dalla violenza delle gang note con il nome di pandillas e dalle forti disuguaglianze sociali accentuate dalle politiche neoliberali che hanno provocato l'espulsione forzata delle comunità rurali dai loro territori. La realtà degli altri Paesi vicini della regione, Salvador, Guatemala e Nicaragua non è molto migliore, e se la crisi politica non è già esplosa come nel Nicaragua dell’ex sandinista Ortega, potrebbe accadere da un momento all’altro.