Il caso Khashoggi, il wahabismo e l'idiozia dell'Occidente

Mohammed bin Salman ha scatenato da sprovveduto I suoi sgherri contro il povero Khashoggi perché nella sua visione religiosa questo si doveva e poteva fare. Perché la visione wahabita dello Stato – elemento fondamentale - permette queste e ben altra violenza su un dissidente. Né questo caso è stato il primo episodio di macelleria regale saudita, se si pensi che il 6 novembre 2017 sempre lo stesso Mohammed bin Salman diede ordine di abbattere l’elicottero col quale suo cugino, il principe Mansour bin Moqrin, tentava di fuggire alla cattura e al rapimento che toccarono invece a decine di suoi cugini, liberati solo dopo aver pagato miliardari riscatti. D’altronde, la stessa ascesa al potere di Mohammed bin Salman è legata alla cattura e prigionia, manu militari, di suo cugino Mohammed bin Nayef, erede al trono formalmente designato, che il 21 luglio 2017 fu catturato dagli sgherri di Mohammed bin Salman, minacciato di morte e liberato solo dopo la firma della rinuncia al suo diritto di successione. Stessa, identica tecnica usata contro Khashoggi che però non si è piegato alle minacce e ha pagato il rifiuto con la morte.

UN REGNO FONDATO SULLA VIOLENZA

Né si deve pensare che queste malefatte siano una eccezione alla corte Saudita, che Mohammed bin Salman brilli per eccessi di crudeltà. Sono invece la normalità, tanto che nel 1975 re Faisal fu assassinato da suo nipote di Faisal bin Musaid al Saud. D’altronde, il fondatore del regno saudita, Abdulaziz al Saud, tra il 1925 e il 1929, trucidò, combatté in campo aperto, imprigionò e fece decapitare centinaia di Ikhwan, I suoi Fratelli, quei guerrieri religiosi wahabiti, alla cui fedeltà, abnegazione e forza militare doveva per intero la sconfitta dei nemici arabi (gli hashemiti), la conquista del controllo della Mecca e la fondazione del regno. Un clamoroso fratricidio. Il fatto è che l’Occidente, a partire da quando Roosevelt si alleò con Abdulaziz al Saud, incontrandolo al ritorno da Yalta sui Laghi salati il 20 febbraio 1945, ha pagato prezzi enormi per non aver voluto comprendere che il wahabismo è uno scisma islamico che pone il Jihad, l’uso sfrenato della violenza, alla base della fede. Quindi anche alla base dello Stato. Una ideologia sanguinaria, fondamentalista, schiavista, che ha generato sia al Qaeda sia l’Isis, sia Osama bin Laden sia Abu Bakr al Baghdadi e che ha fatto regredire grandi nazioni come il Pakistan, il Bangladesh, il Sudan, lo stesso Egitto, verso leggi e codici medioevali, sovente gestite da quel sottoprodotto politico del wahabismo che sono I Fratelli musulmani (a lungo protetti dai sauditi ma oggi contrastati).

I FINANZIAMENTI BOOMERANG DEGLI USA

La Realpolitik petrolifera nella prima fase e poi il contrasto all’Urss hanno sempre indotto Europa e Usa a voltare la testa dall’altra parte di fonte agli orrori dell’ideologia wahabita. Un errore che arrivò alla follia di armare di Rpg e Stinger e di finanziare con milioni di dollari i ribelli afghani contro i sovietici, senza rendersi conto che quelle stesse armi e quegli stessi finanziamenti avrebbero prodotto al Qaeda e i talebani. Il tutto, con la complicità di un Pakistan da sempre alleato dell’Arabia Saudita e dalla politica pesantemente condizionata dal wahabismo, a partire dal quel generale Zia il Haq, il dittatore prediletto da Ronald Reagan. Nel frattempo, ben 6 mila sono le moschee che i wahabiti sauditi hanno costruito in giro per il mondo impiantando la loro ideologia violenta, sessuofobica e sanguinaria in tutte le comunità musulmane d’Europa, innanzitutto. Non il declino, ma il suicidio dell’Occidente.