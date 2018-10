La foto del palestinese che sembra un quadro di Delacroix

Quando, come commentano su Twitter, «un Michelangelo con la macchina da presa cattura in azione un Davide contro Golia», succede che ai tempi di Internet e dei social network il Davide in questione diventi virale, come un'onda che monta e chissà quando mai si fermerà. A'ed Abu Amro, il 20enne palestinese immortalato a torso nudo durante gli scontri a Gaza per il blocco navale israeliano, il 22 ottobre non poteva immaginarlo. Come ogni lunedì e venerdì era a manifestare con gli amici. Ma quel giorno il colpo d'occhio eccezionale e la prontezza di un fotografo turco lo hanno reso un «Adamo», commentano sempre nel tam tam 2.0. Anzi di più: una professoressa universitaria, nell'agorà virtuale, ci ha visto una versione palestinese della Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix. «Guardate qua, che immagine!», ha scritto pensando al famoso quadro che si richiama alla Rivoluzione francese realizzato nel 1830.