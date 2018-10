Trump non ha chiaro quale sia la vera emergenza nazionale

L’ultimo esempio: la carovana di circa 7 mila migranti partita dall’America centrale. È un gruppo che si è creato spontaneamente fatto di persone che non ce la fanno più, soprattutto donne e bambini, consumate dalla fame, dalla corruzione e dalle pochissime opportunità che i loro Paesi offrono. Non sono per niente persone violente, men che meno pericolose. Sono, quello sì, disperate. Le persone che vogliono fuggire dalla povertà spesso camminano in grandi gruppi, per proteggersi da chi li vuole fermare. Spesso vengono organizzati da associazioni che aiutano i migranti ad attraversare i diversi Paesi che li separano dagli Stati Uniti, anche se questa volta pare che si siano formati grazie a Facebook e Whatsapp. Trump ha già detto che crede che il Partito democratico abbia finanziato la carovana, che Soros abbia dato i soldi a tutti coloro che vogliono emigrare, che tra i sudamericani ci siamo degli «infiltrati islamici», che vuol dire terroristi. Ha detto che gli americani devono costruire un muro umano (visto che quello di cemento non è ancora stato ultimato) per bloccare questi disgraziati e proteggere i confini, per un’America più bianca, più ricca e più tradizionalista.

TRUMP DIMENTICA LA VERA EMERGENZA

La chiama «emergenza nazionale» questa silenziosa marcia di persone ormai affrante e alla ricerca di qualcosa di migliore che è ancora a mille miglia dai confini statunitensi. Emergenza, anche se tutti i dati, che a lui certamente non interessano, parlano chiaro: gli immigrati, anche quelli illegali, non portano criminalità, portano ricchezza, pagano le tasse, aumentano la produzione di beni di consumo. Negli ultimi anni l’entrata di immigrati illegali negli Stati Uniti è diminuita, toccando le cifre più basse dal 1971. Soprattutto, chi arriva è fuggito da situazioni devastanti e, con gli strumenti giusti per farcela, può rifarsi una vita. Intanto da questa parte del confine gli avversari politici e il canale televisivo più odiati da Trump vengono intercettati e minacciati con degli ordigni esplosivi, dimenticando ancora una volta quei piccoli dettagli che si chiamano democrazia, libertà di parola e di stampa. Dove sta, dunque, la vera emergenza, signor Presidente?