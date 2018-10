L'Ue si spacca sulla vendita di armi all'Arabia Saudita

A guidare il gruppo europeo che chiede lo stop alle esportazioni di armi in Arabia Saudita fino a che non venga fatta chiarezza su Khashoggi sono Germania e Austria. Il 21 ottobre la cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta favorevole al congelamento dell'export. Poco dopo anche Vienna si è unita alla campagna di condanna. Di segno opposto il presidente francese Emmanuel Macron, che il 26 ottobre si è espresso a favore delle sanzioni estese dell'Ue contro i colpevoli dell'omicidio, definendo invece «demagogica» la possibilità di limitare le sanzioni solo alla vendita delle armi. Secondo il capo dell'Eliseo, il problema della vendita delle armi non ha niente a che fare con l'omicidio del giornalista.

INTERESSI DIVERGENTI TRA BERLINO E PARIGI

La questione saudita ha fatto riemergere tutte le problematiche interne all'Unione europea quando si parla di politica estera. Ogni nazione segue i suoi particolari interessi, e la voce di Bruxelles sostanzialmente non esiste. La Germania e l'Austria hanno venduto nel 2017 rispettivamente 351 milioni e 1,6 milioni di euro a Riad, mentre la Francia ha fatto affari con il Regno per 1,8 miliardi. Ovvio che all'Eliseo ci sia più prudenza a tagliare con i sauditi. «È facile per la Merkel venir fuori con l'idea dell'embargo, quando vende armi ovunque tranne che in Arabia Saudita», ha detto alla Reuters un alto diplomatico francese, riferendosi al fatto che solo il 2% degli acquisti di armamenti da parte del Regno viene da Berlino. «Se si guarda al mercato globale», ha continuato il funzionario, «la Germania negli ultimi due anni è diventata uno dei player principali, ma non in Arabia Saudita».

L'ITALIA VALUTA IL DA FARSI

L'Italia, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, sta «senz'altro valutando» la possibilità di bloccare la fornitura di armi all'Arabia Saudita. «Sulla vendita di armi a Paesi che violano i diritti umani fondamentali, noi del Movimento abbiamo sempre avuto una posizione chiara», hanno fatto sapere Simona Suriano, Yana Ehm, Santi Cappellani e Pino Cabras, parlamentari 5 Stelle in commissione Affari Esteri di Montecitorio. «E, proprio per questo», hanno aggiunto, «vorremmo che l'Italia adottasse in merito normative altrettanto chiare. E la legge 185 del 1990 sull'export delle armi, purtroppo, non sembra più capace di rispondere a tali esigenze, come comprovato dal rapporto tra il nostro Paese e l'Arabia Saudita».

IL PARLAMENTO SPAGNOLO DICE NO ALL'EMBARGO

Il 23 ottobre il parlamento spagnolo ha bocciato la proposta per fermare l'esportazione, presentata dai partiti di sinistra dopo l'uccisione di Khashoggi. Contrari al blocco i socialisti e i popolari che hanno sostenuto che l'industria della Difesa deve essere protetta, astenuti i Ciudadanos.