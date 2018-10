Breve storia del confine di Claviere, da Annibale a oggi

Il 10 giugno del 1940, Benito Mussolini dichiarò guerra a una Francia già sull’orlo della disfatta contro il Reich di Adolf Hitler. Il giorno della dichiarazione di guerra, il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano ricevette André François-Poncet, l’ambasciatore francese a Roma, per consegnargli il proclama che, di lì a poco, sarebbe stato annunciato dal balcone di Piazza Venezia da Mussolini. Ciano nei suoi diari ricorderà l’incontro citando così le parole dell’ambasciatore francese: «È un colpo di pugnale ad un uomo in terra. Vi ringrazio comunque di usare un guanto di velluto». François-Poncet ricorderà la sua frase in altro modo: «E così, avete aspettato di vederci in ginocchio, per accoltellarci alle spalle». Due versioni apparentemente simili della stessa frase, ma in una era implicito il tradimento italiano ai vicini con cui non si nutrivano particolari motivi di inimicizia.

L'OFFENSIVA FASCISTA A RIDOSSO DELLA VAL DI SUSA

Lo storico confine divenne un fronte in cui l’esercito fascista combatté una guerra senza onore e senza vittorie. A ridosso della Val di Susa il 21 giugno vennero occupate diverse frazioni e furono decisi bombardamenti, ma quando le truppe iniziarono a muoversi in direzione Briançon furono fermate. La Francia capitolava comunque per opera della Wermacht, già dal 14 giugno entrata a Parigi. Oltre Claviere, la penetrazione italiana massima in terra francese non superò il chilometro.